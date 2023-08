(Di giovedì 10 agosto 2023) 'Mercato non è far west', ha spiegato ancora, 'ha bisogno di buoni consiglieri di diritto commerciale, di qualcuno che si intenda di, mercato e diritti dei cittadini'. 'Siamo ...

Intervenendo a Tgcom24, aggiunge che"ha bisogno di buoni consiglieri di diritto ... ma che è contro queste regole e anche i diritti dei cittadini stessi", ha insistito'Gia' sanzionata 11 volte da Autorita' concorrenza e mercato' . "ha bisogno, a mio avviso e non solo, di un buon consigliere di diritto commerciale. Di ... Il ministro delle Imprese, Adolfo, ...'Mercato non è far west', ha spiegato ancora, 'ha bisogno di buoni consiglieri di diritto commerciale, di qualcuno che si intenda di concorrenza, mercato e diritti dei cittadini'. 'Siamo intervenuti con un ...

Urso: "RyanAir insofferente a concorrenza, cambi i propri consulenti" TGCOM

Bruxelles. Tariffe aeree calmierate dallo Stato, si può anche a fare a determinate condizioni e la Commissione europea vuole verificare che nel caso italiano si rispettino le regole comunitarie. Dopo ...Per Eddie Wilson, Ceo di Ryanair il decreto approvato dal governo sul caro voli rischia di rilevarsi un autogol: “È illegittimo e illogico – dichiara – ...