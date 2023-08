Uomini e Donne Gossip | Gianni Sperti | incertezze sulla sua conferma! A parlare è proprio lui

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 agosto 2023) Al’atmosfera è carica di suspense mentre si avvicina l’inizio delle registrazioni della nuova stagione. Le ultime novità ruotano attorno a, uno dei ben noti opinionisti del programma. Dopo la conferma della partecipazione di Tina Cipollari, fan e spettatori sono in attesa di notiziepresenza di. In una recente intervista,ha svelato alcuneriguardo alla sua riconferma, creando un’ondata di speculazioni. Le parole dell’opinionista lasciano aperta la possibilità di un futuro incerto per lui nel programma., ci sarà? Nell’ultima puntata, Maria De Filippi sembrava aver confermato la partecipazione ...