Universal aveva già iniziato a utilizzare l’AI per produrre musica | l’accordo con Endel

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’etichetta di fama mondialeMusic Group si sta muovendo nell’ambito dellae delgià da diverso tempo. C’è un disegno preciso, uno schema che – con il passare del tempo – prende forma e si sostanzia con accordi come quello attualmente in discussione con Google. Parte di questo schemagià preso a maggio, concon la piccola società di produzionele tramite AI berlinese. Tutto è cominciato già ad aprile, quandoha bloccato la diffusione di un video che è stato realizzato tramite AI unendo le voci di Drake e The Weeknd. Nelcon– specializzata nella creazione diper momenti della giornata quali il relax, il sonno e la ...