Unità Pastorale | Accrocca decreta la fusione delle Parrocchie del centro storico con un solo responsabile

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSua Eccellenza l’Arcivescovo, giunto ormai il tempo di avviare il nuovo progetto dell’deldella città di Benevento, dopo attenta riflessione e dopo le dovute consultazioni degli organi epersone interessate, con Decreto del 9 agosto 2023 Prot. n. 495/2023, ha disposto, come primo atto, laper incorporazione della Parrocchia di Sant’Anna alla Parrocchia di Santa Sofia, con la nuova denominazione di: “Parrocchia di Santa Sofia e Sant’Anna”, con sede in p.zza Santa Sofia, 82100, 82100 – Benevento. *Il suddetto provvedimento entrerà in vigore il 15 settembre 2023 e acquisterà efficacia civile, a seguito del passaggio amministrativo al Ministero dell’Interno. – Pertanto, con Decreto del 9 agosto 2023 Prot. n. ...

Come responsabile dellagiovanile lo seguo' nel percorso di crescita ed è 'attivo, ...della Gmg e quale momento ti ha maggiormente colpito I giorni della Gmg rappresentano per me l'e ...... come ha detto il Papa, un bel segno dell'universalità della Chiesa e del sogno didi cui i ... Hanno così continuato il loro pellegrinaggio di fede accompagnati dal direttore della...... il direttore dell'ufficio beni culturali della Diocesi di Novara (in rappresentanza del Vescovo) architetto Paolo Mira, don Matteo Borroni moderatore della nostrache ha presieduto i ...