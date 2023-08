Unioncamere | TOP30 ambulanti | San Nicola la Strada e Castel Volturno sul podio delle “bancarelle”

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 10 agosto 2023) Caserta. “Un operatore del commercio su cinque in Italia è un ambulante. Con oltre 160mila imprese, il 21% di quelle commerciali del Paese, il commercio in sede mobile rappresenta una componente strutturale di grande importanza, non solo economica ma anche sociale per la vicinanza che assicura alla domanda diffusa di beni accessibili su tutto il territorio nazionale, soprattutto per le comunità meno servite da punti vendita fissi. Un servizio ancora più gradito agli italiani in un periodo di inflazione come questo. La stragrande maggioranza(151mila, pari al 95% del totale) è gestita da micro-imprese individuali oltre la metàquali (56,8%) con a capo persone immigrate”. Questi dati emergono dall’analisi condotta da-InfoCamere basata sul RegistroImprese ...