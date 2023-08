(Di giovedì 10 agosto 2023) Charles Roven, produttore dell'adattamento cinematografico di, ha parlato della possibilità di un(fortemente ipotizzato dai fan dopo le scene post-credits del primo). Nel 2022 Tomha avuto l'arduo compito di portare sul grande schermo una versione giovanile di Nathan Drake, protagonista di, uno dei franchise videoludici di maggior successo per la Sony. Ilha avuto reazioni miste, ma i fan sembrerebbero averlo apprezzato e le scene post-credits con Nathan e Sully hanno lanciato le basi per un ipotetico. A parlarne ci ha pensato Charles Roven, produttore del, ai microfoni di The Hollywood Reporter. "Ci siamo divertiti molto a realizzare quel. I fan lo hanno apprezzato e anche ...

Il produttore dicondivide con i fan di Nathan Drake un promettente aggiornamento sul possibiledel ...Inoltre, ha preso parte a produzioni cinematografiche come Dolittle ,, Spie sotto ... e da allora è apparsa in molti altri film come il musical Mamma Mia! , e il suoMamma Mia! Ci ...Aspettando: i migliori eredi di Indiana Jones Motori e dolori Perché infatti Tomasz è ... che preannuncia un nuovo mistero da svelare, suggerisce la realizzazione di un, al quale ...

Uncharted, il sequel del film con Tom Holland si farà Le ultime ... Best Movie

Uncharted producer Charles Roven has given a promising update on a potential sequel. The Tom Holland -starring video game adaptation was released last year to box office success, which suggests a ...Charles Roven, produttore dell'adattamento cinematografico di Uncharted, ha parlato della possibilità di un sequel (fortemente ipotizzato dai fan dopo le scene post-credits del primo film).