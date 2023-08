Una semplice teoria di styling che punta tutto sulla finta casualità di un errore Ecco di che si tratta e come replicarla subito

Leggi su amica

(Di giovedì 10 agosto 2023) In cerca di ispirazione per il guardaroba estivo? Niente paura: untrucco dipuò aiutare ad aggiornare istantaneamente i look per la stagione calda. Ila costo low budget e con zero fatica. Segnatevi questa formula: wrong shoe theory. Perché ne sentiremo molto parlare nei prossimi mesi. Il giovane popolo di TikTok ne è già entusiasta. Soprannominata la “della scarpa sbagliata” dalla stylist Allison Bornstein, altro non è che un trucco di stile cosìche sembra incredibile non averci pensato prima. Cosa significa nel pratico? L’hack consistemente nello scegliere la scarpa più inaspettata per completare un look. Questo vi darà più personalità ...