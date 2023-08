Una pazza | Chieda scusa | il grillino insulta Meloni | Marianna Aprile ferma tutto | Video

(Di giovedì 10 agosto 2023) "Viviamo una stagione in cui molte proposte del Movimento vengono abbracciate da tanti, come il reddito di cittadinanza, il salario minimo, che il Pd non aveva votato, la tassazione degli extraprofitti, che è sicuramente un passaggio importante": Stefano Patuanelli lo ha detto nello studio die Luca Telese a In Onda su La7, commentando le ultime decisioni del governo. "Poi ci sono altri temi - ha aggiunto l'ex ministro- sul tema dell'immigrazione io ho solo una certezza: se oggi Giorgiafosse all'opposizione starebbe strillando a tutti i giornali, a tutte le trasmissioni, in Parlamento, come una, invocando il fantomatico blocco navale. Oggi governa e sta facendo l'opposto di quello che diceva, perché il tema delle migrazioni è complesso e non c'è blocco navale ...

volontà che potrebbe combaciare con l'esigenza del Milan di avere un altro attaccante in rosa. ... Il giornalista parla di 'idea Lukaku' per i rossoneri, ricordando i rapporti particolare ...Calciomercato Juventus, adesso c'ènuova suggestione per Lukaku, tutta italiana ma non è la squadra bianconera. Negli annali del ...sportivo 'Carlo Pellegatti' ha gettato luce su questa 'idea' ...E tra chi sogna c'è anche Carlo Pellegatti che, sul proprio canale di YouTube, ha detto: 'idea nella notte di San Lorenzo. Ho sempre avutocerta ammirazione per Lukaku e secondo me sarebbe ...

Pisa, una pazza idea per la sinistra Chieste informazioni sul croato ... LA NAZIONE

Un profilo internazionale fermato da numerosi infortuni: la Juventus sarebbe pronta a darlo in prestito. Corradini più vicino ...Fino alle 21 odierne, 6 agosto, è stata diramata "allerta gialla". Tuttavia le precipitazioni, che potrebbero interessare anche il padovano, non sembrano così gravi da poter mettere in apprensione la ...