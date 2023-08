Una pagliacciata perché La sposta mancata di Torino vuota il sacco

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un gesto plateale che è diventato un tormentone di questi giorni. Il matrimonio saltato tra due nomi noti a, il banchiere e commercialista Massimo Segre e la professionista ed esperta di comunicazione politica Cristina Seymandi, è tra le notizie più chiacchierate di questi giorni. Soprattutto per il discorso, documentato in un video, il cui lui mette in piazza i presunti tradimenti di lei (a suo dire con un noto avvocato e un altrettanto noto imprenditore) annunciando la fine della relazione. E lei? Seymandi ha dato la sua versione di quanto avvenuto nella festa del 27 luglio in una intervista alla Stampa. "I giorni dopo la festa non ho dormito. È stata un doccia ghiacciata. Ma ora sì. Comincio a viverla con il giusto distacco" afferma la donna secondo cui quanto accaduto "è stata una". Seymandi afferma che Serge ...

Cristina Seymandi: 'Massimo Segre ha fatto, è stato manipolato' Cristina Seymandi dice la sua dopo il caso scatenato dal suo ex fidanzato. Protagonista di quella che viene già definita dai social come 'la storia dell'estate', ...Lei, nel frattempo, si è difesa a La Stampa definendo quella del suo ex '' e commentando: Sono certa che sia stato messo in mezzo da qualcuno. E sui tradimenti pensi a come si è ..."Quella di Massimo è stata solo. I tradimenti Da che pulpito viene la predica". Risponde così inintervista a La Stampa Cristina Seymandi, lasciata prima delle nozze in pubblico durante la festa del suo ...

Party di fidanzamento al veleno, Seymandi: Il discorso di Massimo ... Il Denaro

Aveva organizzato una festa a Torino per annunciare il suo matrimonio con accanto la futura sposa, ma alla fine ha invece messo fine alla relazione davanti a tutti. "È stato manipolato da qualcuno e h ...La polemica sul tradimento a Torino continua a tenere banco. Mentre le condivisioni del video della vendetta si diffondono di ora in ora, questa volta a rompere il silenzio è Cristina Seymandi, scaric ...