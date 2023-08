Una frase di De Laurentiis ha fatto impazzire i tifosi del Napoli

(Di giovedì 10 agosto 2023), Descatena i: “Sogno il bis scudetto”Le parole di Aurelio Dehanno mandato in visibilio i fan del. Il patron sogna lo scudetto bis. NOTIZIE CALCIO. Unadi Aurelio Dehaletteralmentedel. Il presidente azzurro, intervistato da Sky al termine dell’allenamento odierno, non si è nascosto: “Sogno di ripetere la straordinaria stagione appena conclusa“. Deinfiamma il: “Ripetere una stagione straordinaria” In un momento ricco di aspettative e sogni per la nuova stagione calcistica, il presidente della SSC, Aurelio De ...

Sul presunto tradimento in sé Seymandi ha risposto invece consola: " Senti da che pulpito viene la predica ". In chiusura all'intervista Seymandi lancia un messaggio chiaro, ovvero che la ...Sul lavoro ben fatto che cosa c'è "famosadi Péguy che dice che il lavoro va fatto bene non per il salario o per il riconoscimento sociale, ma in sé è per sé, èquestione di dignità ...certamente ironica che però in molti hanno raccolto e ora si sono scatenati pure gli esperti di linguaggio del corpo per esaminare lo stato d'animo di Harry appena atterrato a Tokyo per ...

Retroscena Osimhen: si sta tranquillizzando dopo una frase di Garcia Tutto Napoli

Quattro donne e una minore hanno denunciato di essere state molestate da un uomo nei Giardini Montanelli di Milano ...Alla festa per annunciare il matrimonio lui accusa lei: mi hai tradito, non ti sposo più. Ecco che cosa ci insegna sui maschi e sull'amore il caso delle nozze annullate che sta impazzando sui social ...