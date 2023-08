Un posto al sole | anticipazioni 10 agosto 2023 | Viola preoccupata

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 10 agosto 2023)Bruni sarà molto in difficoltà nella puntata di Unalin onda giovedì 10. La professoressa, in particolare, sarà in apprensione per il destino di Damiano Renda e faticherà a nasconderlo in presenza di Eugenio, Filippo e Serena, con i quali è in vacanza a Maratea. Intanto, il poliziotto, dopo aver scoperto che Rosa ha offerto ad Eduardo la possibilità di nascondere un borsone pieno di armi nel suo appartamento, ha deciso di affrontare Sabbiese. Damiano sarà furioso con il suo ex amico di infanzia in quanto il piccolo Manuel ha trovato quel borsone e ha preso di nascosto una pistola. Il bambino, durante un pomeriggio di gioco a Palazzo Palladini con Antonio, l'ha mostrata al suo amichetto e questo ha fatto scattare una discussione tra loro. Dopo aver litigato con il figlio di Rosa, il bambino ha ...