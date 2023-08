Un pasticcio Pier Ferdinando Casini se la prende col governo | l' errore di Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) "Un provvedimento pasticciato, non come Salvini ha detto 'condiviso da tutti'".commenta così la proposta deldi tassare gli extraprofitti delle banche. In collegamento con Controcorrente nella puntata di giovedì 10 agosto su Rete 4, Veronica Gentili torna sulla decisione che ha visto Forza Italia con Antonio Tajani specificare che "la norma va scritta bene". Mentre Matteo Salvini non ha dubbi: "Cercheremo di mettere i soldi negli stipendi e nelle pensioni". Eppure il senatore nutre qualche esitazione: "Peraltro i grandi istituti di credito sono poco colpiti, lo sono molto di più i piccoli istituti di credito che rischiano di saltare con un pregiudizio gravissimo per i risparmiatori". Intanto, dopo la firma del presidente della Repubblica, il decreto Asset - che contiene tra ...