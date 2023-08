Un candidato presidente ucciso e uno minacciato | il caos delle elezioni in Ecuador

(Di giovedì 10 agosto 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è grat... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il nome delsindaco c'è già: trasversale, centrista, né di centrosinistra né di ... Il principale: non è decollato il dialogo tra il sindaco Enzo Salera e la suadel Consiglio ...... o se sia una sorta di riconoscimento per essersialle scorse elezioni con il 'terzo polo' come suo avversario per la carica didella Regione'. Queste le parole del deputato ...Jan Topic, l'altrominacciato dalla rivendicazione, ha al centro della sua campagna la ... Iluscente ha dichiarato lo stato di emergenza per 60 giorni dicendosi "indignato e ...

Ecuador, il momento dell'agguato al candidato presidente: morto il giornalista Villavicencio RaiNews

L'avvocata da 15 anni nel nostro Paese: "L'assassinio di Fernando Villavicencio sembra un messaggio, era un simbolo della lotta alla corruzione" ...O, spesso, si fanno la guerra per cercare un accordo. Ed è soprattutto questo il significato che pare emergere dall’omicidio di Villavicencio, un candidato alla presidenza dell’Equador che si era ...