Un… Calderone di balle sul Reddito di cittadinanza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 10 agosto 2023) Dopo che la sua presidente del Consiglio ha spiegato che non è vero che lo stop aldiè un fulmine a ciel sereno e che era già noto con la legge di Bilancio, la ministra del Lavoro, Marina, e la stessa premier fanno a gara a sparare numeri in libertà, contraddicendosi tra loro. “Il dato dei 500mila che perderanno” ildi“è un dato che non ritorna con le evidenze del ministero. Rispetto alla platea dei soggetti che consideriamo occupabili, nella fascia 18-59 anni, all’inizio anno con la Manovra avevamo previsto circa 400mila soggetti. Adesso coloro che usciranno dal circuito delperché non considerati soggetti in condizione di fragilità sono circa 200mila”, dichiara la. Palazzo Chigi parla di 112mila ...