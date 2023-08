Un altro naufragio. Il dramma al largo di Lampedusa. Affogano in 41 e tre sono bimbi

(Di giovedì 10 agosto 2023) Soli in mezzo al mare. Prima a nuoto, a lottare contro le onde, poi su un barchino di fortuna lasciato alla deriva. Attorno, il nulla e il terrore di non farcela

elemento di vanto governativo, la Zes, la Zona economica speciale. 'È un tema che considero ... Nuovodi migranti nel Canale di Sicilia. I quattro i sopravvissuti salvati dalla motonave "...a Lampedusa, morti 41 migranti Secondo le prime informazioni, la barca senza motore era ...d'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di...Solo quattro persone sono sopravvissute. Avviata indagine contro ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte in conseguenza direato. Un nuovo, tragico,di migranti è avvenuto al largo delle coste dell'Isola di Lampedusa. Il bilancio, secondo quanto fa sapere la Croce Rossa Italiana in una nota, è di 41 morti ...

Un altro naufragio. Il dramma al largo di Lampedusa. Affogano in 41 ... ilGiornale.it

Soli in mezzo al mare. Prima a nuoto, a lottare contro le onde, poi su un barchino di fortuna lasciato alla deriva. Attorno, il nulla e il terrore di non farcela ...I racconti dei superstiti. Il procuratore di Agrigento Salvatore Vella: «Criminale farli partire, queste barche di metallo si ribaltano subito in mare. Sono bare galleggianti ...