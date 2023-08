UN ALTRO DOMANI | ANTICIPAZIONI PUNTATE 14-16 AGOSTO 2023 | UNA SOAP ALLE ULTIME BATTUTE MA CHE NON HA FATTO BRECCIA

(Di giovedì 10 agosto 2023) Une trame dal 14 al 16, dellaiberica in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì,ore 16:50 e il sabato a partire d15:45. L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Con Manuel Regueiro e Aida De La Cruz PUNTATA DEL 14Julia è pronta per la festa di addio al nubilato e celibato che ha organizzato con Leo; è felice che sua madre abbia finalmente deciso di partecipare al matrimonio, e ancora più felice che Tirso abbia ...

... uno nella zona di Domodedovo e unvicino all'autostrada di Minskoe, aveva reso noto ieri ...continuerò questo lavoro, farò del mio meglio per dare maggiore protezione al cielo. 'Non ho ...... 'Si è detto che la revoca del Reddito di cittadinanza è avvenuta da un giorno all', un ... Salario minimo In vista del tavolo dia palazzo Chigi quando la premier e una delegazione del ......da11 agosto, in occasione della prossima edizione della Monterey Car Week. Ancora non lo sappiamo, ma c'è chi ipotizza che probabilmente non ci sarà, per non rubare la scena a un...

Replica Un Altro Domani in streaming, puntata del 9 agosto 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Quattro serate con grandi comici, tanta musica, 40 tipi di birra e gastronomia Continua il “Taranto Beer Fest”, la più importante manifestazione di questo tipo mai organizzata sul territorio, quattro ...Il leader di Azione: «Io non ho alcuna voglia di mettermi a discutere e a litigare con Italia viva» ...