Ultimo treno per Nakamura?

(Di giovedì 10 agosto 2023) Come abbiamo visto nel main event di Raw di questa settimana,ha colpito a tradimento Seth Rollins. Il giapponese era stato scelto come sostituto di Zayn dopo che questi ha subito un pestaggio da parte del Judgment Day. Dopo anni nel midcarding può essere questa l’ultima occasione di Shinsuke per diventare un main eventer? C’erano già stati segnali di turn, come quando l’orientale ha colpito Ciampa dopo che questi era intervenuto durante un incontro tra lui e Big Bronson Reed. Non proprio un atteggiamento da face, anche se ci poteva stare volesse punire chi era entrato nei suoi affari. Con l’attacco gratuito a Rollins invece il turn sembra ormai definito, e mette i fari su di lui come prossimo avversario del campione. Triple H crede in in lui e non c’è troppo da stupirsi che gli abbia dato una nuova chance. Il problema dei wrestler giapponesi è ...