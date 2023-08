Ultime Notizie – Wta Montreal 2023 | Paolini ko agli ottavi contro Pegula

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 10 agosto 2023) Jasmineesce di scenadi finale del torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 2.788.468 dollari). L’azzurra, numero 49 del mondo, cede alla statunitense Jessica, numero 3 del ranking Wta e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-0 in un’ora e 10 minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione