Ultime Notizie Serie A | Lukaku-Vlahovic doppio no | Renato Sanches verso la Roma

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, tutto bloccato tra Chelsea e Juve Rischia di saltare lo scambio tra i due attaccanti, c’è distanza tra club., accordo trovato conI giallorossi presto potranno contare sul portoghese del Psg. L’agente di Arnautovic: «Arrivata un’offerta da un top club, e vorremmo essere ascoltati dal Bologna» L’agente di Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato a Sky Sport circa il futuro del giocatore rossoblù. Lazio, spunta il nome di de Paul per il centrocampo La Lazio sta sondando altri nomi per il centrocampo se non arrivasse Ricci: spunta l’ipotesi de Paul dalla ...