Ultime Notizie Roma del 10-08-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023)dailynews radiogiornale la sera dalla redazione è da parte di Francesco Vitale in studio i prezzi del sono attualmente Instabili del possibile che aumentino nelle prossimo futuro ha riconosciuto il Ministro russo dell’Agricoltura Dimitri Patrol chef ripreso da itar-tass il prezzo del grano Era alquanto instabile nel nostro paese sta aumentando tenendo conto della situazione del mar Nero e tenendo conto dei precedenti quando ci sono stati attacchi a navi civili Ritengo che per ora Probabilmente i prezzi del grano un’intera ma dichiarato Patrol di conseguenza nel prossimo futuro potremmo vedere situazioni associate a un aumento dell’inflazione alimentare aggiunto il ministro secondo il quale questa verrà molto probabilmente nel continente europeo lutto improvviso Rai è scomparso questa notte per un infarto un arresto cardiaco il consigliere di amministrazione ...