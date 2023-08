Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale In studio c’è il reattore numero 4 dell’impianto controllato da Mosca è stato spostato dal resto a caldo a uno ha freddo a causa di una perdita di vapore esplosioni in vasti incendi hanno scosso la cittadina di Domo de dopo 37 km a sud di Mosca seguono l’abbattimento da parte dei sistemi di difesa Rossi di droni Nella notte tra martedì e mercoledì forze russe Hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni nella regione di Rimini rinascimentale distruggendo deposito di petrolio nel distretto di Don Kiev in allarme la centrale nucleare zaporizhia sull’orlo del blackout Varsavia intanto fa sapere che invierà diecimila soldati al confine con la Bielorussia per rafforzare la guardia di frontiera Fernando villavicencio uno dei candidati alle elezioni presidenziali in Ecuador è ...