Ultime Notizie Roma del 10-08-2023 ore 12 | 10

(Di giovedì 10 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in RAI è scomparso improvvisamente questa notte per un arresto cardiaco il consigliere di amministrazione Riccardo La commozione tra dipendenti Rai di quella che non era il rappresentante era stato confermato al suo secondo mandato nel CDA della RAI la centrale nucleare Ucraina di zaporizhia aperto il collegamento alla linea principale ad Alta tensione La notte scorsa ed è sull’orlo di un altro blackout lo scrive su telegram la società statale ucraina per l’energia nucleare emerga Tom il 10 agosto Oggi la centrale nucleare zaporizhia temporaneamente occupata Ha perso il collegamento alla sua principale in linea di trasmissione di energia esterna con un’attenzione di 750 kilovattori in seguito alla centrale dovuto passare L’unica linea elettrica di riserva da 330 kilowatt ...