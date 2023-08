Ultime Notizie Roma del 10-08-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Norvegia in apertura la tempesta Anzi si è abbattuta sul paese e si è aperta una falla nel impianto idroelettrico per tornato in sovraccarico a causa di un guasto livello dell’olio nella zona portato l’autorità disporre l’evacuazione degli abitanti in particolare nei pressi della centrale che è stata legata a causa dell’eccesso di acqua per essere colpito dalle piogge più forti degli ultimi 25 anni è stato Soprattutto il sud tu che fiumi hanno raggiunto livelli record anche la Slovenia è stata colpita pesantemente delle alluvioni la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciato 400 migliori di euro dal Fondo di Solidarietà dell’Unione per aiutare il paese a far fronte ai danni causati dalle devastanti inondazioni degli ...