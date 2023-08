Ultime Notizie Roma del 10-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno completo in Ucraina potete esplosione sulla registrata in un impianto ottico meccanico vicino a Mosca la solita Russia e spiegano che l’esplosione dovuta ad un fattore umano non ha l’attacco di un drone una donna è morta l’ho riferito l’agenzia di stampa Inter precisando che l’esplosione ha causato il ferimento di oltre 56 persone sei delle quali sono le trote in gravi condizioni secondo il governatore sembrano ancora a 12 ore per rimuovere le macerie sotto le quali potrebbero essere sepolti delle persone risultano ancora disperse 8 cittadini circa 160 soccorritori sono al lavoro abbiamo ricevuto un centinaio di chiamate di residenti le cui finestre si sono rotte per l’esplosione sono stati colpiti 38 difficili da appartamenti 4 persone hanno denunciato auto danneggiate andiamo in ...