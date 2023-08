Ultime Notizie – il risultato del secondo turno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 10 agosto 2023) Jannik Sinner batte Matteo Berrettini e vince il derby italiano neldell’Atp Masters 1000 di Toronto 2023. L’altoatesino, numero 98 del mondo, si impone nel primo confronto diretto con il romano con il punteggio di 6-4, 6-3 in 1h31?. Sinner, in un match equilibrato soprattutto nel primo set, ha il merito di annullare tutte le 7 palle break concesse all’avversario: riesce a piazzare 8 ace (1 in meno rispetto a Berrettini) e serve il 73% di prime palle, giocando unset praticamente perfetto. Berrettini paga carissimo l’unico passaggio a vuoto a cavallo dei due parziali: incassa 2 break consecutivi tra la fine del primo set e l’inizio del, senza riuscire a rientrare in corsa. SINNER SOFFRE, POI DECOLLA: LA PARTITA Sinner parte col freno a mano tirato e concede subito due palle break, ...