Ultime Notizie – chi ci sarà per le opposizioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 10 agosto 2023) Incontro sul salario minimo domani, venerdì 11 agosto, tra la premier Giorgia Meloni e lepresente la segretaria del Pd Elly Schlein, che raggiungerà Palazzo Chigi con la responsabile del lavoro Maria Cecilia Guerra e il portavoce. Con il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte cila coordinatrice del comitato per le politiche del lavoro Nunzia Catalfo. Con il segretario di Azione Carlo Calenda ciil capogruppo alla Camera Matteo Richetti. Per Europa Verde parteciperanno entrambi i portavoce nazionali, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi. Per Sinistra Italiana ci saranno il segretario Nicola Fratoianni e il capogruppo in Commissione Lavoro alla Camera Franco Mari. Per Più Europa ci saranno il segretario Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova. Domani al tavolo con Meloni avremo un ...