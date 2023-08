Ultime Notizie – Calciomercato Juventus | Zakaria e Vlahovic | ultime news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 10 agosto 2023) Cessione in vista per lache è pronta a salutare Denis. Nel futuro del 26enne centrocampista svizzero c’è la Ligue 1, secondo ledi. Il Monaco ha trovato l’accordo con il club bianconero: 20 milioni di euro la cifra dell’affare, più il 5% sulla futura rivendita. Sono state appena 15 le presenze in maglia bianconera di. Arrivato nel gennaio del 2022 bagna il debutto con un gol contro il Verona, nel settembre dello stesso anno viene ceduto in prestito al Chelsea. Altra esperienza negativa: 11 partite disputate in tutte le competizioni, e mancato riscatto da parte del club londinese. In casa bianconera, continua a tenere banco la maglia numero 9. Il nome di Romelu Lukaku, considerato fuori dal progetto del Chelsea, ...