Ultime Notizie – aveva 64 anni Sui social il ricordo del fratello Mario

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il mondo del ciclismo piange la scomparsa a 64di Cesare Cipollini, ex corridore professionista dal 1978 al 1990,maggiore del campione del mondo 2002e papà di Edoardo, uno dei migliori juniores italiani. Cesare era stato sottoposto nel febbraio 2019 a un trapianto di cuore. Tra i dilettanti ha vinto la Firenze-Viareggio e il Giro delle Tre Province nel 1977. Da professionista ha conquistato il Giro dell’Emilia 1983 e tra i suoi risultati più importanti c’è anche l’allora record del mondo (4’24”000) nell’inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici di Montreal 1976, quando fu convocato in nazionale nonostante fosse solo uno juniores nel quartetto con Sandro Callari, Rino De Candido e Beppe Saronni.Cipollini lo ricorda sui suoi profilipostando una foto del ...

Cessione in vista per la Juventus che è pronta a salutare Denis Zakaria. Nel futuro del 26enne centrocampista svizzero c'è la Ligue 1, secondo ledi calciomercato. Il Monaco ha trovato l'accordo con il club bianconero: 20 milioni di euro la cifra dell'affare, più il 5% sulla futura rivendita. Sono state appena 15 le presenze in ...... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sullewebinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Niger, news e ultime notizie: paesi Ecowas mobilitano forza di intervento militare Adnkronos

La situazione di Kylian Mbappé potrebbe diventare letale anche per i programmi della Juventus: ecco cosa starebbe per accadere in Europa.Uno stop inaspettato e clamoroso. Luca Pellegrini era con le valigie fatte, pronto a tornare a Formello. Ma nel pomeriggio di oggi la trattativa che sembrava ormai in via di ...