Ultime Notizie – “Algoritmo non è invenzione sovietica | profilazione non ammissibile”

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Ryanair ha bisogno di buoni consiglieri di diritto commerciale, di qualcuno che si intende di mercato e diritti dei cittadini perché negli anni ha manifestato una certa insofferenza alle regole di mercato“. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Tgcom 24 interpellato su quanto affermato dall’ad della compagnia aerea low cost in merito al decreto legge che il governo intende prendere in tema di trasporto aereo. “Ryanair è stata sanzionata 11 volte negli ultimi anni dall’autorità per la concorrenza e il mercato” ha aggiunto Urso. “Siamo intervenuti con un decreto che tutela il mercato e i consumatori. Il mercato non è il far west dove speculatori approfittano, viene regolato dallo Stato, dalle leggi, dalle autorità e dalla Ue”, ha affermato il ministro premettendo di aver ricevuto ieri mattina l’ad di Ryanair: “Poi abbiamo avuto un confronto con Ita perché è ...