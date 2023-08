UFFICIALE | Ibanez all'Al Ahli | la Roma batte cassa

(Di giovedì 10 agosto 2023) Oltre 30 milioni, compresi i bonus, nelle casse della: Roger, difensore brasiliano, lascia i giallorossi per trasferirsi in Arabia,...

Presentata un'offertaal River Plate per provare a strapparlo alla Fiorentina (da tempo ...15 - Tra i profili seguiti con maggiore interesse da Tiago Pinto per sostituire in rosa Roger...... Riyad Marhez e l'ex romanista) contro l'AI - Hazem (11 agosto ore 20:00), e si raddoppia ... Nella seconda giornata, come si legge nel post sulla paginadi Instagram, vedremo l'Al Hilal ...1 Ora è. Franck Kessie è un nuovo giocatore dell'Al - Ahli . Il centrocampista ivoriano ha ceduto ... A breve sarà la volta di Roger, in arrivo dalla Roma .

Ora è ufficiale: Ibanez vola in Arabia Saudita. A dare la notizia della cessione all’Al-Ahli è stata la stessa Roma, molto attiva sul calciomercato attraverso un comunicato.Il difensore brasiliano è un nuovo giocatore del club saudita. Alla Roma 28,5 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita ...