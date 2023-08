UFFICIALE- Cajuste è del Napoli | subito allenamento col gruppo per lui

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ildi Aurelio De Laurentiis ufficializza il secondo colpo di mercato. Dopo Natan, difensore brasiliano prelevato dal Bragantino, la società azzurra ha formalizzato l’acquisto di un nuovo rinforzo. Il club azzurro del presidente Aurelio De Laurentiis si è assicurato le prestazioni del centrocampista svedese Jensin azzurro, èDopo le visite mediche di rito, la società azzurra ha ufficialmente annunciato l’approdo in maglia azzurra di Jens Lys-Michel. Coome da tradizione, è arrivato sia il tweet del presidente De Laurentiis insieme al calciatore, che il comunicato della società sul proprio sito- spazio.it Il calciatore classe 1999, arrivato dal Reims, ha firmato un contratto ...

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Reims le prestazioni sportive di Jens Lys - Michel". Con questo messaggio sul proprio sito il Napoli annuncia l'arrivo del centrocampista svedese, classe 1999, oggi 24 anni, prelevato dal Reims per rinforzare il centrocampo. Il calciatore arriva all'ombra del Vesuvio per 12 milioni di euro. Nella scorsa stagione il centrocampista ha totalizzato quattro gol e un assist in 33 presenze tra campionato e Coppa.

