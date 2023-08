Udinese | i convocati di Sottil per la Coppa Italia

(Di giovedì 10 agosto 2023) Idi Andreaper i trentaduesimi di finale di, in cui l’affronterà il Catanzaro L’scende in campo domani per il primo appuntamento ufficiale della stagione: alle 18.00 i friulani affronteranno il Catanzaro nei 32 di finale di. Ecco idiper la partita. PORTIERI: Silvestri; Padelli; Piana. DIFENSORI: Masina; Guessand; Kamara; Ferreira; Abankwah; Kabasele; Bijol; Zemura; Nwachukwu. CENTROCAMPISTI: Festy; Lovric; Zarraga; Walace; Camara; Zunec; Pejicic ATTACCANTI: Success; Beto; Aké; Lucca; Semedo; Thauvin

Fermento. E' la parola giusta. Non si spiega in altro modo lo stato d'animo della Catanzaro calcistica, che quest'anno ha ritrovato la Serie B dopo tantissimo tempo. E domani c'è l'esordio, ma in Copp ...I convocati di mister Sottil in vista dell'impegno di questa settimana contro il Catanzaro valido per il primo match ufficiale della stagione ...

Fermento. E’ la parola giusta. Non si spiega in altro modo lo stato d’animo della Catanzaro calcistica, che quest’anno ha ritrovato la Serie B dopo tantissimo tempo. E domani c’è l’esordio, ma in Copp ...I convocati di mister Sottil in vista dell'impegno di questa settimana contro il Catanzaro valido per il primo match ufficiale della stagione ...