Ucraina | Zelensky | Sicuro che avremo gli F - 16 - La Polonia invia altri 2mila soldati al confine con la Bielorussia

(Di giovedì 10 agosto 2023) 10 ago 06:56 Kuleba: non parliamo con Putin ma sì a mediazioni 'Non siamo più disposti a negoziare direttamente con Putin. I crimini commessi dall'inizio dell'aggressione del nostro Paese sono troppo ...

, 500 giorni dopo: il bilancio di un incubo - guarda LE PAROLE DI- Berlino ha consegnato due sistemi Patriot all', oltre a veicoli fuoristrada cingolati Bandvagn 206 , ...10 ago 00:47: "Non ho dubbi che avremo gli F - 16" L'ha bisogno di un numero ancora maggiore di difese aeree e di moderni jet da combattimento per poter proteggere i civili dai ...L'ufficio del presidente ucraino Volodymyrsi è opposto ai negoziati con Mosca e a qualsiasi scenario di cessate il fuoco. In Russia, ...attacchi nelle profondità del territorio dell'. ...

Ucraina, la diretta - Esplosione in un impianto vicino a Mosca: 11 feriti. Media: "Papa ha chiesto al presidente emiratino ... Il Fatto Quotidiano

"Zaporizhzhia. Un altro attacco dei terroristi russi. Ad ora, tre persone sono state dichiarate morte". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky… Leggi ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di giovedì 10 agosto 2023 sulla guerra in Ucraina giunta al 533esimo giorno ...