Ucraina | ultime notizie Filorussi | perdita di vapore a Zaporizhzhia Esplosioni e vasto incendio nei pressi di Mosca

(Di giovedì 10 agosto 2023)e unhanno scosso la cittadina di Domodedovo, 37 km a sud di. Seguono l’abbattimento da parte dei sistemi di difesa russi di due droni nella notte tra martedì e mercoledì. Forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni nella regione di Rivne,occidentale, distruggendo un deposito di petrolio nel distretto di Dubno. Kiev in allarme: «La centrale nucleare disull’orlo del blackout». Varsavia intanto fa sapere che invierà diecimila soldati al confine con la Bielorussia per rafforzare la Guardia di frontiera

Zaporizhzhia, il reattore numero 4 dell'impianto controllato da Mosca è stato spostato da un arresto 'a caldo' a uno 'a freddo' a causa di una perdita di vapore. La cittadina russa di Domodedovo è ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired ...

Ucraina, ultime notizie. Filorussi: perdita di vapore a Zaporizhzhia. Esplosioni e vasto incendio ... Il Sole 24 ORE

Dieci giorni fa il presidente bielorusso Alexander Lukashenko annunciava la sua volontà di accelerare la costituzione di un esercito a contratto, utilizzando i combattenti del gruppo ...Guerra Ucraina, le ultime notizie. Le forze russe hanno lanciato nella notte un «massiccio» attacco con droni nella regione di Rivne, nell'Ucraina occidentale, distruggendo ...