Ucraina | ultime notizie Biden chiederà al Congresso altri 13 miliardi di aiuti per Kiev

(Di giovedì 10 agosto 2023) Esplosioni e un vasto incendio hanno scosso la cittadina di Domodedovo, 37 km a sud di Mosca. Seguono l’abbattimento da parte dei sistemi di difesa russi di due droni nella notte tra martedì e mercoledì. Forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni nella regione di Rivne,occidentale, distruggendo un deposito di petrolio nel distretto di Dubno.in allarme: «La centrale nucleare di Zaporizhzhia sull’orlo del blackout». Varsavia intanto fa sapere che invierà diecimila soldati al confine con la Bielorussia per rafforzare la Guardia di frontiera

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di ...

Ucraina, ultime notizie. Filorussi: perdita di vapore a Zaporizhzhia. Esperto Enea: «Nessun ... Il Sole 24 ORE

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Attacco russo a Zaporizhzhia, almeno 3 morti. LIVE ...Il personale dell’impianto ha rilevato una perdita nei tubi del terzo generatore di vapore della centrale nucleare di Zaporizhzhia ...