Ucraina-Russia | tentato attacco con droni a Mosca e Sebastopoli

(Di giovedì 10 agosto 2023) Due iintercettati nel cielo sopra la capitale, 13 in totale quelli abbattutiancora nel mirino dei. La Difesa aerea russa ha abbattuto la notte scorsa 13russi che volavano in direzione di. Lo rende noto il ministero, citato dalla Tass. Secondo l’agenzia, i duein direzione disono stati distrutti dalle forze di difesa aerea nel cielo sopra il distretto di Maloyaroslavsky della regione di Kaluga e sul territorio del distretto di Odintsovo della regione di. Altri duesono stati abbattuti mentre si avvicinavano a, ed altri nove sono stati abbattuti prima di raggiungere l’obiettivo e sono caduti nel Mar Nero. Il ministero ...

Fin dall'inizio della guerra tramolti sono stati gli studi e gli articoli scritti sull'applicazione delle teorie del generale prussiano Carl von Clausewitz (1780 - 1831), autore del celebre trattato 'Vom Kriege' (...Gli eserciti e le forze in campo die dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché è importante . Quali scenari potrebbero portare ...Ciò richiede una diplomazia molto delicata per garantire che la Cina resti dalla parte della pace e dell'integrità territoriale'. 10 ago 05:53: abbattuti 13 droni ucraini in Crimea e ...

Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. I russi: “Abbattuti 13 droni di Kiev”. Incendio a Mosca vicino all'aeroporto la Repubblica

È sinora di un morto e 56 feriti il bilancio dell'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio all'interno dell'impianto ottico-meccanico di Zagorsk, nella cittadina di Sergiev Posad alle porte di ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di giovedì 10 agosto 2023 sulla guerra in Ucraina giunta al 533esimo giorno ...