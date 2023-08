Ucraina-Russia | ancora attacchi con droni | le denunce di Mosca e Kiev

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) –guerra ditrain guerra. La Difesa aerea russa ha infatti abbattuto la notte scorsa 13russi che volavano in direzione die Sebastopoli. Lo rende noto il ministero, citato dalla Tass. Secondo l'agenzia, i duein direzione disono stati distrutti dalle forze di difesa aerea nel cielo sopra il distretto di Maloyaroslavsky della regione di Kaluga e sul territorio del distretto di Odintsovo della regione di. Altri duesono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Sebastopoli, ed altri nove sono stati abbattuti prima di raggiungere l'obiettivo e sono caduti nel Mar Nero. Il ministero russo riferisce che non vi sarebbero state vittime o danni. ...

La guerra inha modificato radicalmente i piani sottolineando brutalmente il pericolo di lasciare gli Stati in una 'zona grigia' geopolitica, staccati sia dallache della sfera ...ancora nel mirino dei droni. La Difesa aerea russa ha abbattuto la notte scorsa 13 droni russi che volavano in direzione di Mosca e Sebastopoli. Lo rende noto il ministero, citato dalla Tass. ...Ciò richiede una diplomazia molto delicata per garantire che la Cina resti dalla parte della pace e dell'integrità territoriale'. 10 ago 05:53: abbattuti 13 droni ucraini in Crimea e ...

Bombardamenti incrociati su Zaporizhzhia, diversi morti. Armi occidentali a Kiev, droni su Mosca - Maxi attacco con droni russo a ovest - Maxi attacco con droni russo a ovest RaiNews

Il Pentagono fornirà all'Ucraina 200 milioni di dollari in armi e munizioni per sostenere la sua controffensiva mentre le truppe in prima linea affrontano ostacoli significativi contro una difesa russ ...