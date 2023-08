Ucraina | i filorussi | perdita di vapore nella centrale di Zaporizhzhia | Esplosioni e incendi alle porte di Mosca

10 ago 12:20: "Perdita di vapore nella centrale di Zaporizhzhia" L'amministrazione filorussa della ... della Russia e dell'in merito alla prosecuzione del patto sul grano, interrotta ......il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato una di queste basi segrete nell'... I bloggeraffermano che uno degli obiettivi era anche il ristorante Corleone, luogo preferito ...La formula russa di pace per l'viene pubblicata in lungo e in largo sui canali Telegrame sulla TV di Stato, senza troppi giri di parole. Le istanze del Cremlino sono state ...

Bombardamenti incrociati su Zaporizhzhia, diversi morti. Dal reattore 4 segnalata perdita di vapore - Kiev: "Nella notte abbattuti 7 droni russi su 10" - Kiev: "Nella notte abbattuti 7 droni russi su 10" RaiNews

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto due droni diretti verso Mosca. Lo hanno annunciato il sindaco Sergey Sobyanin e il ministero della Difesa. «Due droni hanno tentato di sorvolare la citt ...Dopo il summit di Gedda per la pace in Ucraina, Kiev e Mosca hanno ribadito le proprie condizioni per porre fine alla guerra. Ecco i piani in 10 punti ...