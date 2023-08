Ucraina | gen Tricarico | “Il tempo lavora per Zelensky”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) – ''Della corposa intervista al ministro degli Esteri ucraino Kuleba comparsa oggi sulla stampa italiana, una cosa è certamente vera: ila loro favore in quanto le capacità militari diaumentano in progressione mentre quelle russe si indeboliscono con pari gradualità. Quello che non è chiaro, o forse lo è ma gli ucraini non vogliono evocare la questione, è capire quanto durerà questo processo di riequilibrio e di possibile inversione di forze, semmai questo dovesse un giorno, certamente non in vista, accadere''. E' quanto afferma il generale Leonardo, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della fondazione Icsa, che con l'Adnkronos fa il punto sulla guerra in. ''Altra certezza, questa fin dall’inizio del conflitto, ...