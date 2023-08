A diffondere un video dell'ultimo attacco inè stato lo stesso presidente, Volodymyr Zelensky , che ha anche ringraziato la Germania per l'invio di due batterie di missili difensivi Patriot, ...Intanto proseguono iincrociati su Zaporizhzhia, dove secondo i primi bilanci ci sarebbero 3 vittime. Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo ...L'investita da una nuova ondata di raid, mentre sull'area di Zaporizhzhya isia russi cheprovocano vittime civili. Si aggrava il bilancio anche a Pokrovsk, con 9 morti e 88 feriti. Dagli Usa e dalla Germania in arrivo nuove armi a Kiev, per aiutare una ...

Ucraina, bombardamenti russi a Zaporizhzhia. Mosca distrugge 13 droni ucraini TGLA7

Un missile russo ha colpito degli edifici adiacenti una chiesa a Zaporizhzhia nel tardo pomeriggio di ieri, uccidendo due persone secondo le autorità locali. Nella notte, una decina di droni ucraini è ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di giovedì 10 agosto 2023 sulla guerra in Ucraina giunta al 533esimo giorno ...