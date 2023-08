Ucraina | bombardamenti russi a Zaporizhzhia | cresce la preoccupazione per la centrale nucleare

(Di giovedì 10 agosto 2023) su Tg. La7.it - Sale laper ladi. Per le autorità russe che gestiscono l'impianto l'impianto "sta perdendo vapore", per questo il ...

L'intera regione è stata colpita da più di 80. La Energoatom, la società stataleper l'energia atomica, in una nota ha lanciato l'allarme: la centrale "è sull'orlo di un altro ...Le truppe russe avanzano nel nordest dell'e in particolare nella regione di Kharkiv, tanto che Kiev ha ordinato l'evacuazione di 37 ... a causa dell'aumento deirussi....Dio durante la guerra Nel libro sono riportate le esperienze delle persone incontrate in; ...di un immagine che l'ha colpita i tulipani rossi che resistono tra le macerie dei. ...

Bombardamenti incrociati su Zaporizhzhia, diversi morti. Dal reattore 4 segnalata perdita di vapore - Mosca: prezzi del grano in aumento per la situazione nel Mar Nero, crescerà l'inflazione alimentare in tutto il continente - Mosca: prezzi del grano in aumento RaiNews

Le truppe russe avanzano nel nordest dell'Ucraina e in particolare nella regione di Kharkiv, tanto che Kiev ha ordinato l'evacuazione di 37 insediamenti nel distretto di Kupiansk. (ANSA) ...Un nuovo attacco su Zaporizhzhia, in Ucraina, ha provocato la morte di tre persone. La Energoatom lancia un allarme per la centrale nucleare: "Perso il collegamento alla linea elettrica principale" ...