Ucraina | Biden chiede al Congresso 24 miliardi per assistenza a Kiev

(Di giovedì 10 agosto 2023) In totale il pacchetto finanziario richiesto è di 40Il presidente americano Joealoltre 24di dollari inper l’, fra cui 13 per aiuti militari e 7,5 per il sostegno economico e umanitario. La richiesta, che verrà resa nota in giornata, scrive la Cnn, rischia di creare uno scontro con una parte dei repubblicani, fra cui vi sono critici dell’aiuto a. In totale il pacchetto finanziario richiesto daè di 40, con 12di aiuti per i disastri naturali, 3,3per infrastrutture in Paesi danneggiati dall’invasione russa e 4per la sicurezza dei confini. L'articolo ...

In totale il pacchetto finanziario richiesto è di 40 miliardi Il presidente americano Joechiede al Congresso oltre 24 miliardi di dollari in assistenza per l', fra cui 13 per aiuti militari e 7,5 per il sostegno economico e umanitario. La richiesta, che verrà resa nota in ...TANK E CACCIA: COSÌ I RITARDI HANNO AIUTATO L'ARMATA Estratto dell'articolo di Andrea Marinelli,Guido Olimpio per il 'Corriere della Sera' JOEE VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS Annunci, ritardi, recriminazioni: il fiume ...VOLODYMYR ZELENSKY E JOEA KIEV - Il presidente Joechiederà al Congresso americano 13 miliardi di dollari per sostenere l'. Lo riferiscono fonti informare all'Associated Press. L'ultima richiesta del genere da parte della Casa Bianca, a ..

L’America continua il suo sostegno all’Ucraina nella guerra in corso contro la Russia: secondo l’Associated Press il presidente USA Joe Biden chiederà 13 miliardi di dollari al Congresso per aiutare l ...Lascia un commento su questa storiaCommentoGiovedì il presidente Biden ha chiesto al Congresso di approvare 20,6 miliardi di dollari di finanziamenti ...