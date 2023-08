Ucciso con una coltellata | rissa nata da scommessa sui drink

(Di giovedì 10 agosto 2023) Unada una chi beveva di più tra due gruppi di partecipanti alla serata in discoteca, raccontano i testimoni. Poi la situazione è degenerata. Primi spintoni, poi botte. Alla fine ...

"Non l'ho fatto apposta", così si è giustificato alla Polizia il 21enne Alessio Desogus, di Quartu, in carcerel'accusa di averieri all'alba nel lungomare Poetto Luca Mameli, 35enne di ......II fuil 6 agosto insieme a quattro dei suoi diaconi, tra i quali Innocenzo; quattro giorni dopo il 10 agosto fu la volta di Lorenzo, che aveva 33 anni. Non si è certi se egli fu bruciato...Mentre due dei ladri si davano alla fuga, il terzo sarebbe caduto mentre lottavauno dei due giovani, tra le scale e il vano ascensore, rimanendo. Sulla vicenda indaga la Polizia. . 10 ...

Ucciso con una coltellata, fermato presunto responsabile - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Una rissa nata da un scommessa a chi beveva di più tra due gruppi di partecipanti alla serata in discoteca, raccontano i testimoni. Poi la situazione è degenerata. Primi spintoni, poi botte. Alla fine ...Sei arresti per l’attentato, un sospetto ucciso durante uno scontro a fuoco con gli agenti. Confermate le elezioni il 20 agosto ...