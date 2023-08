Truffa casa vacanze | denunciato dai Carabinieri a Montella

...deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne della provincia di Caserta per "". ... aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online un annuncio per l'affitto di una......deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne della provincia di Caserta per ''. ... aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online un annuncio per l'affitto di una...... tutto fatto per il portiere Saio Sport [ 10/08/2023 ] HappyBrindisi, si ricomincia Sport [ ... Gli autori delle frodi sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria di Lecce peraggravata ...

Affitta una casa on line per le vacanze ma era una truffa - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

La truffa online è sempre in assalto. Proprio al riguardo, I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato un 40enne, residente nel Casertano, per il reato di truffa.Ha versato 700 euro di acconto per l'affitto di una casa vacanze a Follonica, in provincia di Grosseto, che corredata da foto panoramiche mozzafiato, era stata offerta on line ad un prezzo estremament ...