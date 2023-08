Trovati in possesso di banconote false | arrestate due persone

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sera del 7 agosto, a Positano, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per “spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, in concorso”, Emanuele RAPACCIUOLO, Stefano INGENITO, tutti residenti nel comune di Torre Annunziata in quanto intenti alla spendita didi euro 20 in danno di commercianti del luogo. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rivenuto ulteriori 12in taglio di 20euro. I fatti hanno visto coinvolto anche un altro soggetto minorenne per il quale procede altra A.G. L'articolo proviene da Anteprima24.it.