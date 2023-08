Trieste stretta fra la pretesa di anticonformismo e il conformismo senz' altro

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sabato il Piccolo aveva un’intervista di Mary Barbara Tolusso alla brillante scrittrice ed editrice Federica Manzon (Pordenone, 1981), sui suoi talenti e specialmente sul suo amore per. Di cui, a domanda, dice così pregio e difetto: “La sua aria anticonformista. Il rischio è che si chiuda in un’autocelebrazione identitaria, che nel passato si è costruita attraverso incontri e mescolanze in dialogo con mondi differenti, e questo ha generato il mito della città che conosciamo. Ma oggi mi pare piuttosto immobile, paralizzata soprattutto dall’inadeguatezza della sua politica”. Avrei approvato di cuore, se non ci fosse stato il biennio ’20-’21, quello della pandemia. Nella quale, non tutta, certo, ma una sua parte esuberante e invadente, ha offerto una prova digrossolano scambiato per ...

Trieste stretta fra la pretesa di anticonformismo e il conformismo ... Il Foglio

