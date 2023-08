Triathlon | Test Event olimpico a Parigi | i convocati dell’Italia | attenzione alle condizioni della Senna

(Di giovedì 10 agosto 2023) Quando manca meno di un annoOlimpiadi di2024, la capitale francese ospiterà ildi. L’appuntamento è dal 17 al 20 agosto, quando verrà provati i tracciati di gara a cinque cerchi. L’Italia sarà presente all’appuntamento con otto azzurri, equamente suddivisi tra uomini e donne. Alice Betto, Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Ilaria Zane, Michele Sarzilla, Gianluca Pozzatti, Nicolò Strada e Alessio Crociani proveranno a mettersi in questo appuntamento che fa da antipasto ai Giochi. Le gare individuali sono previste il 17-18 agosto, mentre il 20 agosto avrà luogo la staffetta mista. Partenza e arrivo sul Ponte Alexandre III e passaggi multipli sui Campi Elisi. Le distanze saranno quelle olimpiche: 1.5 km di nuoto (due giri), 40 km di ciclismo (sette giri) e 10 km di ...

A poco meno di un anno dai Giochi Olimpici Estivi, infatti, la capitale francese ospiterà il WorldOlympic GamesEvent , che si svolgerà sui tracciati di gara a cinque cerchi. Saranno ...SUNDERLAND (INGHILTERRA) - È bufera sull'ultimo WorldChampionship Series svolto a Sunderland, in Inghilterra, che si è concluso con 57 atleti ...che non aveva neanche superato i...... inquinata e che, tra l'altro, non aveva superato isanitari. L'organo di governo delin Gran Bretagna aveva garantito che i risultati del campionamento avevano superato i...

Le acque della Senna sono inquinate, niente triathlon ai Giochi di Parigi 2024. Si passa al duathlon... Sembra quasi una barzelletta ma non lo è. Si tratta del piano B dopo che nei giorni scorsi sono ...Almeno 57 persone si sono ammalate di diarrea e vomito dopo un evento di World Triathlon Championship Series a Sunderland, come hanno confermato i responsabili della sanità locale.