Triathlon | Parigi | l’Italia è pronta al debutto con otto atleti in gara

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 agosto 2023) E’ tutto pronto perdelche in quel disi giocherà un buon test in vista delle Olimpiadi sempre ama nella prossima estate. A poco meno di un anno dai Giochi Olimpici Estivi, infatti, la capitale francese ospiterà il WorldOlympic Games Test Event, che si svolgerà sui tracciati dia cinque cerchi. Sarannogliazzurri innella capitale francesi, i quali sperano di trovare una buona prestazione per centrare le medaglie. Questi gliimpegnati: Alice Betto, Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Ilaria Zane, Michele Sarzilla, Gianluca Pozzatti, Nicolò Strada e Alessio Crociani. Le gare individuali andranno in scena tra il 17 e il 18 agosto mentre il 20 ...