Trescore | moto contro auto davanti alle terme | grave un 30enne

(Di giovedì 10 agosto 2023)Balneario. Unciclista di 30 anni è rimastomente ferito a seguito di un incidente avvenuto nella mattinata di giovedì (10 agosto) aBalneario, di fronte all’ingresso delle. Ancora da chiarire la dinamica dello savvenuto poco prima delle 8.30 in via Gramsci, alla periferia sud del paese, non lontano dalla confluenza con via Cherio. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni, un’medica, i carabinieri e la polizia stradale. L’incidente ha rntato il traffico sulla SP89 causato lunghe sia in direzione Bergamo che verso Lovere.