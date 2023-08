Très chic | non c' è che dire Il cappello francese si rifà il look per l' Estate

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un grande classico della modapiù autentica, amato dai creativi come Picasso, ma anche da dive come Édith Piaf e Coco Chanel. Ilbasco, uno dei copricapo più femminili in circolazione, è da sempre il compagno deiinvernali più eleganti. Nell’2023 però, grazie agli stilisti, si trasforma in un’alternativa originale ai cappelli di stagione più popolari, dal panama hat al baseball cap. Diane Keaton e l’amore per i cappelli: la collezione ...

I proprietari del negozio "vintage" avevano comunicato nella pagina Facebook ai clienti che da ieri fino al 27 agosto il negozio sarebbe stato chiuso per ferie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia. Un altro furto con spaccata questa notte a Palermo. A essere preso di mira, stavolta, è stato il negozio Trés, che rivende borse e accessori di lusso usati in via Trapani. Il bottino ammonterebbe a circa 30 mila euro. I ladri sono entrati in azione nella notte e, dopo aver mandato in frantumi la vetrina ...